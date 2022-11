Edoardo Donnamaria | per il web assomiglia a Gigi D’Alessio | la sua reazione

Leggi su novella2000

(Di venerdì 4 novembre 2022)edsino? Perieri non è stata una diretta molto facile. Prima di tutto ha visto entrare nella Casa, come nuova concorrente, il suo ex flirt Micol Incorvaia. Oggi sono solo amici, come detto da entrambi, ma Antonella Fiordelisi non l’ha presa benissimo e si è lasciata andare L'articolo proviene da Novella 2000.