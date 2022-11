Bolsonaro supporta proteste ma chiede di liberare le strade

... inoltre danneggia anche la nostra economia' ha detto, sottolineando che 'protestare in altri modi, in altri luoghi, è gradito'. I camionisti e altri manifestanti hanno inscenato centinaia ...... inoltre danneggia anche la nostra economia' ha detto, sottolineando che 'protestare in altri modi, in altri luoghi, è gradito'. I camionisti e altri manifestanti hanno inscenato centinaia ...Bolsonaro chiede ai sostenitori di sciogliere i blocchi stradali sulle autostrade in Brasile dopo il risultato elettorale. "So che siete tristi ma dobbiamo tenere la testa a posto". / fb Jair Messias ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...