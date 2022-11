Bagni | «Il Napoli vincerà lo scudetto | è il più forte di testa e per come sta in campo»

(Di venerdì 4 novembre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Salvatore, protagonista di unocon il. Il tema è ovviamente Atalanta-. Si professa grande tifoso della squadra di Spalletti, che, dice, «esprime un calcio di assoluto livello internazionale». Anche se ilnon dovesse vincere contro l’Atalanta, domani, il percorso per lonon sarebbe compromesso, secondo. «Può anche capitare che contro l’Atalanta gli azzurri non vincano. Ma cambia poco. Alla fine saranno primi perché sono più forti nellaoltre che nel modo di stare in. Pure a Liverpool ho goduto a vedereSpalletti fa giocare la squadra. Senza paura, senza mai speculare. A un certo punto ho visto una rimessa laterale ...

Virgilio

...pubblici semi - distrutti, rifiuti che si accumulano intorno alle scale della metropolitana ... non basta a metterla al riparo dal degrado imperante contro il quale il Comune disembra ...Notiziecalcio . Salvatoreha giocato con Maradona dal 1984, anno del suo arrivo, fino al 1988. È stato uno dei suoi più grandi amici. Lo ha ospitato diverse volte a casa sua a Correggio, in ... Bagni: 'Napoli un capolavoro calcistico, attualmente sembra imbattibile' L'attuale situazione di piazza Cavour, alle prese con una lunghissima agonia fatta di giardini ormai scomparsi e popolati solo da ratti, bagni pubblici semi-distrutti, rifiuti che si ...Campania protagonista dell'ultimo concorso del Lotto con vincite complessive per oltre 108mila euro. Come riporta Agipronews, la più alta è stata centrata a Napoli con un colpo ...