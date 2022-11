ATP Finals 2022 | Angelo Binaghi | “Andremo verso il sold out | assenza italiani? Colpa degli infortuni”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Dal 13 al 20 novembre le ATPa Torino caratterizzeranno la chiusura di stagione del tennis mondiale e, pur non essendoci nessun giocatore italiano tra gli otto partecipanti, c’è grande interesse per quello che andrà in scena tra pochi giorni. “Il dato dei biglietti è superiore allo scorso anno, ancora oggi ne vendiamo mediamente mille al giorno. Sono convinto cheilout, sicuramente nei week end“, ha dichiarato il presidente della FITP, a margine della presentazioneeventi proprio a Torino (fonte: Ansa). “Sarà un’edizione di grande successo, purtroppo senzain campo, e per questo ci stupiscono i datiultimi giorni con un trend in crescita che lo scorso anno non registravamo ...

