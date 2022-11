Pattinaggio artistico a rotelle | Tarlazzi domina nello short ai World Skate Games 2022 | Domec va oltre i 100 punti

(Di giovedì 3 novembre 2022) Grande spettacolo allo Youth Olympic Park di Buenos Aires (Argentina), impianto sportivo che ha ospitato quest’oggi gliprogram delle categorie individuali Senior, piatto forte delle gare diai. Una giornata in cui a fare la voce grossa per l’Italia sono state Rebeccae Giada Luppi, autrici di una preziosissima doppietta La detentrice del titolo iridato – fresca del settimo oro consecutivo nelle coppie con Luca Lucaroni – nella fattispecie hato la prova in lungo in largo, prendendosi un vantaggio enorme grazie a una combinazione inedita per il settore femminile: il fenomeno di Granarolo ha infatti sciorinato una catena con due tripli e due ...

... di Spresiano, ha conquistato la medaglia d'oro ai World Skate Games 2022, in corso in questi giorni a Buenos Aires in Argentina, laureandosi campionessa del mondo dia rotelle .Sorpresa poi al terzo posto con l'exploit della portoghese Caterina Craveiro , brava a proporre un programma di buon livello ottenendo 52.56 (35.81, 18.75). La lusitana tuttavia dovrà stare attenta ...SPRESIANO - Un’altra volta sul tetto del mondo. La pattinatrice Sofia Paronetto, di Spresiano, ha conquistato la medaglia d’oro ai World Skate Games 2022, in corso in questi giorni a Buenos Aires in A ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...