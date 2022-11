“Marco Bellavia mi ha rovinato” | dopo il GF Vip la gieffina è distrutta

Partiamo da. Fin dall'inizio ho detto che era lì per fare il 'pierre' e il finto simpatico per riallacciare i rapporti con il mondo dello spettacolo. Con me ha usato atteggiamenti non ..., dopo il confronto avuto con Pamela Prati ed i Vipponi, non ha più fatto ritorno nello studio del GF Vip. Sulla questione si era espresso il suo manager e più di recente anche lo ...Nel corso di un'intervista a Chi, Cristina Quaranta è tornata a parlare di Marco Bellavia e di Nikita Pelizon.L’ex conduttore di Bim Bum Bam riaccende il fuoco della polemica commentando le parole di Gegia e Cristina Quaranta nel salottino di ...