La fiducia del Milan e quel patto con Brahim Diaz | Krunic | l’uomo giusto al posto giusto

.... La motivazione è fortissima, come ha puntualizzato dopo la vittoria numero 47 della sua stagione: "Sono orgogliosa di rappresentare voi donne tunisine e voi donne arabe e tutte voi donne...Nella "riforma" è prevista anche la cancellazionereato di "frode e violazione della", due delle accuse su cui si fondano i processi a carico di Netanyahu . Non è una coincidenza: è un ...Egregio direttore, parlando a nome del suo gruppo politico, nel dichiarare di non votare la fiducia al governo Meloni, il senatore Renzi ha detto, tra l' altro, una cosa per me ...la non più sanabile frattura del preesistente rapporto politico-amministrativo, caratterizzato da piena fiducia e condivisione delle scelte politico-amministrative”. Nella giornata di martedì, invece, ...