Jordan Peele | gli elevated horror | “Sono una trappola”

(Di giovedì 3 novembre 2022)ha parlato die ha definito questa sorta di etichetta attaccata al genere come una vera e propria. Dal 2017 in poi, il nome del regista di Scappa – Get Out si è affermato come uno dei più in vista nel panorama hollywoodiano contemporaneo. Autore del film appena citato, di Noi e di Nope,ha vinto un Oscar alla Miglior Sceneggiatura Originale e ha visto la propria reputazione crescere sempre più, soprattutto grazie al suo approccio al genere. Nel corso di un’intervista con The Verge, il regista di Noi ha parlato die ha dichiarato: “Non voglio che la gente pensi che io stia cercando di farea tutti ...

Sky Tg24

Modifica impostazioni cookie Dopo "Chi" e "Dove" ci viene posta la domanda "Come Mai", in un modo che comincia a ricordare anche i poster di presentazione del film Nope del regista, ...... tornando a recitare in un film horror dopo il ruolo in Us - Noi diche ha lasciato senza parole pubblico e critica. L'attrice che a breve vedremo anche in Black Panther: Wakanda Forever ... Jordan Peele vorrebbe fare il remake di un film di John Carpenter La star di Black Panther Lupita Nyong'o è nelle trattative finali per entrare a far parte dello spin-off di A Quiet Place, intitolato A Quiet Place: Day One. Lupita Nyong'o, vincitrice del premio Osca ...Confermata la presenza della star di 12 Anni Schiavo e Us-Noi nel film spin-off del successo horror La vincitrice dell'Oscar Lupita Nyong'o è pronta a lasciare il segno nell'universo di A Quiet Place, ...