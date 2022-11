Internazionale

La lunga rincorsa al Mondiale 2023 sta per volgere al termine.gli Azzurri e la qualificazione al torneo iridato ci sono quattro sfide con alto coefficiente di ... Nella capitale dellesi ...... ha denunciato la federazione, evidenziando come il web non sia esente da questi rischiminacce,... Repubblica Democratica del Congo, Haiti, India, Messico, Kosovo, Pakistan, Palestina,, ... Filippine tra frane e alluvioni Dai fotoreport uccisi nelle zone di guerra alle vittime di mafia e terrorismo rosso: dal dopoguerra a oggi sono morti 30 operatori dell'informazione solo in Italia ...Inizerà giovedì ed è la prima visita da parte di un Pontefice. Per l’amministratore apostolico "è un’estensione ...