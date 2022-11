Ex Gkn | nessun accordo tra nuova proprietà e parti sociali I sindacati | “Sta naufragando il piano di reindustrializzazione di Qf”

(Di giovedì 3 novembre 2022) “Anche oggi da Qf registriamo la continua incapacità a presentare unindustriale e soluzioni condivise”. Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per Fiom-Cgil, e Stefano Angelini della Fiom-Cgil di Firenze descrivono così l’ennesimo fallimento nella trattativa tra lee ladello stabilimento della ex Gkn, ora Qf, di Campi Bisenzio. Il progetto industriale dell’azienda è ben lontano dalla realizzazione e ora, per i, “il tempo è scaduto”. Secondo il comunicato della Fiom, l’ex ministero dello Sviluppo Economico deve prendere atto che l’azienda è “incapace” di applicare ciò che è previsto dall’sulla riconversione industriale, firmato da tutte leormai quasi un anno fa, nel gennaio ...

