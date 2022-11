Europa League | 0 - 1 col Feyenoord | Lazio in Conference

Un ko che elimina la Lazio dall'per differenza reti: tutte e 4 le squadre del girone F hanno chiuso a 8 punti, gli uomini di Sarri si piazzano terzi e dovranno giocare lo spareggio per ...Classifica capovolta nel Girone F, dove la Lazio scivola a Rotterdam e il Midtjylland invece non sbaglia contro lo Sturm Graz, strappando il secondo posto dietro il Feyenoord, con tutte le squadre a 8 ...La Lazio di Maurizio Sarri cade, non senza polemiche, in Olanda contro il Feyenoord per 1-0 e per la contemporanea vittoria del Midtjylland sullo Sturm Graz, a seguito della differenza ...L'intricata tela della Conference League comincia a prendere forma con le qualificate dei gironi e le squadre che scendono dall'Europa League. La Fiorentina, arrivando seconda dietro l'Istanbul ...