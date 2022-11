Della Vedova | Decreto rave e' sbagliato e' un modo ideologico per un avvio autoritario

(Di giovedì 3 novembre 2022) "E' une inutile, per sanzionare tali comportamenti ci sono gia' normative sufficienti. E' una scelta ideologica per dare una questa esperienza di governo anche ...

Meloni vuole dare segnale autoritario, loro vogliono fare propaganda di governo: la Meloni di lotta non puo' essere la stessa di Governo." Ha dichiarato il deputato di +Europa Benedetto...Mi spetta il tfr TFS dipendente pubblico, spetta allaQuando il dipendente pubblico viene ... quindi, d'ufficio dopo l'aperturasuccessione. Prestito Anticipo TFS fino a 45000 con spread ...'E' un decreto sbagliato e inutile, per sanzionare tali comportamenti ci sono gia' normative sufficienti. E' una scelta ideologica per dare un ...Lo spettacolo è diretto ed interpretato da Marta Proietti Orzella e Luca Pauselli alla chitarra. A conclusione della rassegna il 3 e 4 dicembre "La vedova scalza" tratto dall'omonimo testo di ...