Cimitero di Poggioreale a Napoli | dopo il crollo il recupero delle bare

Dopo il crollo aldia Napoli , il recupero delle bare a cura dei vigili del fuoco. (Agenzia Vista) Dopo il crollo parziale del 17 ottobre della Congrega dei Bianchi della SS. Resurrezione di n. S. ...I volti contriti dei comitati dei familiari - nati per il recupero delle salme e delle bare dai crolli delle cappelle del 5 gennaio e del 17 ottobre aldi- sono l'immagine del 2 novembre, del giorno dedicato ai defunti. Vogliono che i loro morti ricevano rapidamente una nuova e dignitosa collocazione: e come dargli torto ...A Palermo e Napoli, la Chiesa si fa portavoce dell’indignazione collettiva per la situazione drammatica dei cimiteri Lorefice sul caso dei Rotoli: giustizia e rispetto per i nostri morti ...I volti contriti dei comitati dei familiari - nati per il recupero delle salme e delle bare dai crolli delle cappelle del 5 gennaio e del 17 ottobre al cimitero di Poggioreale - sono ...