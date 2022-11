Calcio | Tevez si dimette da allenatore del Rosario Central | ' mi faccio da parte'

(Di giovedì 3 novembre 2022), 3 nov. - (Adnkronos) - Carlosnon è più l'del. Lo ha annunciato lo stesso ex calciatore in conferenza stampa: "Informo la gente delche mida. Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto in questi mesi. Non voglio essere un ostacolo in mezzo alle elezioni. Non mi è piaciuto che il mio nome sia usato per la politica del club. La cosa più sensata è farsi da". L'ex attaccante, tra le altre di Juventus, Manchester United e Manchester City, aveva preso la guida del(che ha chiuso il campionato al 20esimo posto) lo scorso giugno.

