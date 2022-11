Calcio | Lazio perde 1-0 con il Feyenoord ed esce dall' Europa League tra i rimpianti

(Di giovedì 3 novembre 2022) Rotterdam, 3 nov. - (Adnkronos) - Un gol al 19' della ripresa di Gimenez, entrato in campo da nemmeno un minuto, condanna laall'eliminazione. I biancocelesti chiudono il gruppo F, con 4 squadre tutte a 8 punti, al terzo per differenza reti e disputeranno a febbraio il playoff di Conference. Gli olandesi vincono 1-0 partita e si aggiudicano il girone davanti ai danesi del Midtyjlland che superano 2-0 gli austriaci dello Sturm Graz. Per i capitolini tantiper le occasioni sprecate nel primo tempo. Nel recupero espulso un nervoso Romero che si becca due gialli in pochi secondi. Laparte con il piglio giusto e il più in palla è Felipe Anderson: dai suoi piedi nascono quasi tutte le occasioni del primo tempo, tranne una ...

Con due risultati a disposizione i biancocelesti commettono un passo falso contro gli olandesi e retrocedono in Conference dove ad attenderli ci saranno gli spareggi per gli ...Gli ospiti ci provano in tutti i modi a trovare la rete che significherebbe passaggio del turno, ma nonostante l'assedio (e il tanto nervosismo finale con espulsione a Romero), c'è davvero poco da ...Serata amara per la Lazio che, sconfitta dal Feyenoord ... eravamo molto concentrati ma non ce l’abbiamo fatta Siamo giocatori esperti, il calcio è bello così e ci dispiace perché abbiamo avuto ...Siamo giocatori esperti, il calcio è bello così. Dispiace di non aver avuto la ... Indossiamo la maglia della Lazio, bisogna provare a vincere. Ogni competizione va giocata per vincere. Il derby è una ...