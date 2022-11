Cagliari | molesta una bambina al parco giochi | 35enne rischia di essere linciato dalla folla

È stato denunciato a piede libero per violenza sessuale il trentacinquenne cagliaritano che ieri è stato accusato di aver palpeggiato una bambina di 10 anni nel parchetto di via Talete a. E ...L'episodio è avvenuto a, in via Talete. La ragazzina ha avuto la prontezza di reagire, ...bambina al parco, pestato da un gruppo di genitori L'uomo, con la complicità del primo buio, ...È stato denunciato a piede libero per violenza sessuale il trentacinquenne cagliaritano che ieri è stato accusato di aver palpeggiato una bambina di 10 anni nel parchetto di via Talete a Cagliari. E ...C’è una correlazione tra l’uomo che ha molestato la piccola e il violentatore seriale da anni indicato dalle giovani donne di Mulinu Becciu A dare credito all’ipotesi che possa esistere un legame è l ...