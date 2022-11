(Di giovedì 3 novembre 2022) Continua a circolare su Twitter e Facebook un elenco di presuntied eventi avversi correlati ai vaccini contro il nuovo Coronavirus. Si tratta di un falso. Tali dati vengono attribuiti al, che non li riporta da nessuna parte. Per tanto l’unica fonte sono i tweet e i gruppi Telegram in cui tale narrazione è circolata fin dagli inizi di ottobre. Per chi ha fretta: Circola, via testo o via immagine, un elenco con dei presunti incrementi dia seguito delle vaccinazioni anti Covid-19.non ha mai pubblicato un elenco di incrementi deie altre patologie tra il 2020 e il 2022. Analisi Circolano varie versioni che differiscono di poco, dove sono elencati i...

Open

... "L'operazione di salita San Paolo conferma quanto sia alta l'che stiamo ponendo nei ...identificate tre persone indagate per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni...... "L'operazione di salita San Paolo conferma quanto sia alta l'che stiamo ponendo nei ...identificate tre persone indagate per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni... Attenzione ai falsi elenchi sull'incremento dei malori improvvisi. L'Istat non li ha mai pubblicati Negli altri gironi, il Renate non è più una sorpresa, se i campionati finissero nel girone di andata sarebbe già in Serie A, mentre sono molto sorpreso dal Lecco, spero possa continuare su questa ...La Procura di Napoli ha chiesto un anno di carcere per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis al termine del processo per ...