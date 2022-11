Arrivabene e il video fake su Binotto

Nessuna rivalsa sull'ex collega negli anni in Rosso, nessuna stilettata nei confronti di Binotto . Ilche ritraeridere di gusto e annuire alla battuta di un tifoso della Juve, "Binotto Out" (prendendo spunto dall'#AllegriOut che ha preso piede tra il tifo bianconero) è una montatura.La Juventus però chiarisce chenon rispondeva a quel tifoso bensì a un altro - che nelnon si sente - che gli chiedeva "questa sera vinciamo ". Da qui l'annuire convinto. Nessuna ...Il video, diventato virale dopo Juve-PSG, che ritraeva l’ad dei bianconeri ridere al “Binotto out” di un tifoso era una montatura: ecco come sono andate le cose ...L’episodio è avvenuto a Torino fuori dal ristorante dove si è svolto il pranzo Uefa prima di Juventus-Psg. L’ad bianconero, ex team principal della Ferrari, sorride e annuisce al coro dei tifosi contr ...