Alessio D' Amato | Nel Lazio i medici no-vax non cureranno pazienti fragili Schillaci ha subito una decisione politica

Skuola.net

"Per noi c'è un tema di qualità delle candidature: Moratti è una candidatura di qualità, anche Carlo Cottarelli. Ci sono persone di grande qualità anche per il Lazio comeD'". Così Carlo Calenda parlando a Tagadà su La7. "Quello che non può succedere - ha sottolineato Calenda - è che facciano l'accordo con noi in Lombardia e con M5s in Lazio. L'intesa "o ..."Oggi nel Lazio - ha reso noto l'assessore alla SaluteD'- su un totale di 22.977 tamponi si registrano 4.023 nuovi casi positivi (+2.765), 5 decessi ( - 2), 580 ricoverati (+7), 31 ... Prendono a calci un senzatetto, nasce una maxi-rissa tra ragazzi: succede a Roma nel quartiere Trastevere Ci sono persone di grande qualità anche per il Lazio come Alessio D'Amato". Così Carlo Calenda parlando a Tagadà su La7. "Quello che non può succedere - ha sottolineato Calenda - è che facciano ...Ci sono persone di grande qualità anche per il Lazio come Alessio D'Amato", aggiunge Carlo Calenda. "Quello che non può succedere - ha sottolineato Calenda - è che facciano l'accordo con noi in ...