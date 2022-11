Zaia | autonomia conclusa fra un anno | non è secessione dei ricchi

... ma anche fiscale li hanno già fatti": cosi il governatore delVeneto, Luca, parlando con i ... lo si fa a saldi invariati, vuole dire che chi avrà l'gestirà a parità di costi le sue ..."Ricordiamo a quelli che non leggono le carte che questachi la vuole ce l'ha, chi non la vuole non ce l'ha". Lo ha puntualizzato oggi a Roma il presidente del Veneto Luca, precisando che "si chiama differenziata proprio per questo motivo". "...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Passi avanti sull'autonomia differenziata. A pochi giorni dalla nascita del nuovo esecutivo, il governo Meloni accelera sul processo di riforma ...