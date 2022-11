VIDEO Djokovic perde a ping pong con un raccattapalle

IlNapolista

Tra un match e un allenamento, Novakha trovato il tempo anche per una partita di ping pong con un raccattapalle. Ma l'ex numero 1 del mondo ...vince e vola agli ottavi del Masters di Parigi Bercy. Il tennista serbo ha impiegato 1 ora e 43 minuti per battere l'americano, allungando a ... Djokovic aiuta una signora a portare la valigia (VIDEO) - ilNapolista Quattro giocatori capaci di arrivare al numero 1 del ranking ATP. I veterani Rafa Nadal e Novak Djokovic, e sei Under 26 in passato protagonisti delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Carlos ...Tennis - ATP, evidenza, Interviste | "I miei due sogni d'infanzia si avverarono assieme: vincere Wimbledon e diventare n.1 al mondo" così ricorda la sua prima salita sul trono Novak Djokovic. "Dopo es ...