Ue | Pil Eurozona decelera a +0 | 2% nel terzo trimestre**

...riforma Gli stati membri dellanon dovranno più tendere a un debito pubblico del 60%, sebbene questo rimarrebbe un riferimento essenziale. Gli stati con un indebitamento superiore al 90% del...Secondo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso , il dato positivo sulitaliano 'va letto bene. E' stato trainato osserva in una intervista ad 'Avvenire' dal turismo e ...nella'...Bruxelles, 31 ott. (Adnkronos) - Nel terzo trimestre del 2022 il Pil dell'area è salito dello 0,2% rispetto al secondo trimestre, secondo le stime preliminari di Eurostat. E' una crescita nettamente..Tra una settimana arriva la riforma. Un piano di rientro dal debito in 4 anni sarà trattato con Bruxelles: non si potrà sforare ...