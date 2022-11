Ponte sullo stretto di Messina | il sottosegretario Sgarbi a Sky | “È una visione mirifica di Salvini | realisticamente non si farà”

Corriere della Sera

Il tanto agognatoStretto di Messina è adesso nelle mani di Musumeci, Salvini (per le Infrastrutture e mobilità sostenibili) e il nuovo presidente della regione Sicilia, l'ex presidente ...Inoltre, nel corso della sua diretta Instagram ha fatto battute anche sul PD e sulStretto in una sorta di rodaggio per il suo ritorno in tv. Le parole di Fiorello in merito al decreto ... Ponte sullo Stretto, costerà quasi un miliardo (anche se non si farà): il conto delle penali (Adnkronos) – “Il ponte sullo Stretto di Messina non si farà”. Non ha usato mezzi termini il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, ospite di Timeline su Sky Tg24 sul progetto che da oltre un d ...MESSINA - In occasione del lungo ponte di Ognissanti, concomitante con la giornata di “Halloween”, i carabinieri della Compagnia di Taormina hanno ...