(Di mercoledì 2 novembre 2022) E’ scoppiato un violentopresso un ex struttura alberghiera di Latina, che da tempo era occupata abusivamente da alcuni soggetti. L’, denominato un tempo “De La Ville Central”, sorge a pochi minuti dal Centro Storico del comune pontino e proprio accanto all’ospedale Santa Maria Goretti, in quanto l’edificio dato alle fiamme sorge su via Lucia Scaravelli 14. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati nel domare il rogo. su Il Corriere della Città.

Il Corriere della Città

...Una commedia dalle sfumature di paura su un gruppo di investigatori part - time che sidi ...Transylvania 4: Uno scambio mostruoso Dracula e la sua gang sono tornati come non li avete mai ...Inoltre, tendono a trovarsi in stanze di albergo e didovele valigie dei turisti che poi le portano a casa al ritorno e le ritrovano negli appartamenti della propria abitazione. Non ... Occupano ex hotel e fanno divampare un incendio: salvato un ragazzo che dormiva all’interno E’ scoppiato un violento incendio presso un ex struttura alberghiera di Latina, che da tempo era occupata abusivamente da alcuni soggetti. L’hotel, denominato un tempo “Hotel De La Ville Central”, ...La tv statale russa riferisce invece di una vittima civile. Non è possibile una verifica indipendente delle affermazioni delle due parti.