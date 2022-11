Metro B | si butta sotto la metro a piazza Bologna | 19enne gravissimo | linea interrotta VIDEO

(Di mercoledì 2 novembre 2022)B, investito un ragazzo di 19 anni alla fermata di. È successo oggi, 2 novembre, verso le ore 15:00, davanti agli occhi di centinaia di passeggeri. Immediatamente è stato dato l’allarme. Il macchinista, accorgendosi del ragazzo, ha provato a frenare, ma malgrado il tentativo disperato di fermare il treno ha comunque investito il giovane. Sul posto sono tempestivamente arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Sono stati i vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dail treno, sollevando il convoglio. Ilera infatti rimasto incastratoalla. Una volta consegnato ai sanitari del 119, è stato trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso ...

