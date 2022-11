“Me ne frego dei soldi” Tristezza al GF Vip 7 | la concorrente top annuncia il ritiro

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Carolina Marconi lascia il GF Vip 7, per ora si tratta di un’idea ma la showgirl ci starebbe pensando. A spiegare il motivo è stata lei stessa. Il suo ritorno nella Casa più spiata d’Italia non sta andando come avrebbe voluto. Nel corso delle settimane si è attirata critiche feroci a cominciare di quelle di ‘Regina di Roma’ che dopo il caso Marco Bellavia aveva strillato tutto il suo disappunto all’esterno del GF Vip. “Gegia fai schifo hai fatto del bullismo. Hai fatto passare Marco per un maniaco e ti devi vergognare. E tu Carolina invece sei lo schifo d’Italia”. “Fate tutti schifo e siete entrati nella casa con un copione. E dovreste uscire tutti, fatelo tanto nessuno vi guarda più. Carolina vergogna! L’unico che si salva è Luca, sei er mejo de tutti. Luca esci che lì dentro c’è il degrado”. Parole che erano rimbalzate ovunque e che non avevano fatto bene a Carolina, bersaglio ...