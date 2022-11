Il Digital market act è entrato in vigore Come funziona la stretta Ue anti big tech

Nei prossimi giorni entrerà in vigore ilAct (DMA), il nuovo regolamento della Ue per combattere le pratiche di mercato sleali e le distorsioni della concorrenza da parte delle Big Tech. Saranno necessari ulteriori sei mesi ......data research for TMX Datalinx customers and expand Prospector's access in the Canadian. 'We ... TMX Group is a financial services company that operates global markets and builds...Alipay+’s global merchant coverage has more than doubled over the past six months to over 2.5 million; The Chinese mainland has become the latest destination where Alipay+ connects merchants with vari ...Per il secondo anno consecutivo Social Media Strategies e Search Marketing Connect saranno ancora insieme sotto l’insegna del Capodanno della Formazione Digitale, a Palazzo Re Enzo nel centro di Bolog ...