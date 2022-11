Ginnastica Ritmica nel caos | la denuncia dell’ex Giulia Galtarossa

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Nuove accuse da parte di una ginnasta Il vaso di pandora è stato aperto. Dopo ladi Nina Corradini arrivano le parole dicontro il mondo della. La questione sempre la stessa, relativa al controllo, maniacale del peso e alla gestione delle atlete. Come avvenuto per Nina Corradini, sempre a Repubblica ha parlato. L’ex ginnasta è stata campione del mondo con l’Italia a Mie nel 2009 e a Mosca nel 2010. Per anni si è formata all’accademia di Desio, ma l’esperienza è stata traumatica. «Appena ho lasciato laho iniziato un percorso in un centro per i disturbi dell’alimentazione: mi hanno diagnosticato una sindrome da alimentazione incontrollata. Una malattia che ha condizionato la mia ...