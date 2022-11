Foiba di Kocevski Rog | recuperati i resti di 3 200 assassinati

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Sono per la maggior parte civili e oppositori sloveni e croati massacrati nel 1945 dai partigiani di Tito . Si tratta della più grande fossa comune scoperta fino a oggi nella ex Jugoslavia

I corpi trovati nelladiRog appartengono proprio a questa campagna di annientamento. Le agenzie slovene parlano di resti umani e scheletri in larga parte segnati da colpi di arma da ...diRog, l'orrore: scoperti 3.200 cadaveri trucidati dai partigiani titini Cronaca Primo PianodiRog, l'orrore: scoperti 3.200 cadaveri trucidati dai partigiani titini Di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Una macabra scoperta in Slovenia. Nella località di Kocevski Rog, a circa 150 chilometri dal confine italiano, sono stati ritrovati i corpi di oltre 3.200 persone, torturate e uccise durante la ...