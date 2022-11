Diretta Juve - Psg ore 21 | probabili formazioni e come vederla in tv e streaming

Laè a pari punti (3) con gli israeliani, ma ha una miglior differenza reti: basterà dunque fare lo stesso numero di punti, con il Maccabi che sarà impegnato in casa contro il Benfica . Percorso ...Juventus - Psg streaming e dove vederla intv. Ecco i canali e le info utili per seguire il match dei bianconeri. Sfida che non serve ... Il Psg però è una corazzata e lasi presenta a ...Già matematicamente fuori dalla Champions, i bianconeri giocano per conservare il terzo posto ed ottenere almeno l'accesso in Europa League ...Mercoledì alle 21 all'Allianz Stadium il congedo dei bianconeri dalla Champions. La sfida con il club parigino sarà decisiva per l'accesso all'Europa League ...