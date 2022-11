Cuccioli morti a Caltanissetta | la Brambilla | “Invece di commettere un gesto così vile | chiamateci Urgono pene severe”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) “Nuove e più efficaci sanzioni a carico di chi abbandona o maltratta o uccide animali sono l’unica risposta possibile di fronte ad atticrudeli, peraltro sempre più frequenti“. Lo afferma l’on. Michela Vittoria, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, commentando il ritrovamento di dieci cagnolini abbandonati in una scatola di cartone, sotto il sole cocente, a borgo Canicassé, frazione di. I piccoli sono tutti, uno solo è sopravvissuto per poche ore dopo il ritrovamento. “diun’azionee immorale come questa – prosegue l’on., deputato del collegio di Gela-– chi si trova in difficoltà piuttosto chiami la nostra sede ...