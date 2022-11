Carte d’identità elettronica – Nel week-end l’Open Day nei Municipi IV | VII | IX | XV e nei 3 chioschi ex Pit

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Proseguono anche nel mese novembre gli Open Day con prenotazione dedicati alleelettroniche. Sabato 5 sarà possibile fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici deiIV, VII, IX, XV e nei tre ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, questi ultimi aperti anche domenica 6. Per poter richiedere la cartain occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile venerdì 4 novembre dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ). “Le aperture straordinarie dei fine settimana, insieme al parallelo lavoro sul potenziamento dei canali ordinari, sono parte di un complessivo piano di rafforzamento per il ...