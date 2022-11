Busto Arsizio-Novara in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Tutto pronto per E-Work-Igor Gorgonzola, partita valevole per la quarta giornata della regular season di Serie A1di. Le Farfalle di Marco Musso, none in classifica con tre punti frutto di una vittoria ed una sconfitta, proveranno a sfruttare il campo di casa per tornare al successo ma dovranno superarsi. Dall’altra parte della rete ci saranno infatti le azzurre di Stefano Lavarini, seconde a quota otto punti e reduci dal netto successo nel big match contro Scandicci. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 2 novembre all’E-Work Arena di. Di seguito, le informazioni per seguire in ...