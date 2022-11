Brescia doppio stop dopo l' Eurocup | fuori Caupain e Cobbins

Bresciaoggi

Situazione non semplice in casa: la formazione lombarda, reduce da 3 sconfitte nelle ultime 4 uscite tra campionato ed Eurocup, si ritrova a fare i conti con un'infermeria sovraffollata. Già senza Tommaso Laquintana, fermo ...Un nuovo,successo per Fuxiateam di Perugia quello maturato lo scorso weekend a Travagliato (BS) dove è stata protagonista la scuderia Italia Endurance Stables & Academy della presidente Simona Zucchetta. Brescia, doppia aggressione la notte di Halloween Trauma muscolare alla spalla destra per il play, il lungo fermo per una decina di giorni per una lesione alla retina ...Fate senza magia in gara. L'oro mondiale resta negli Stati Uniti, che volano a Parigi con Inghilterra e Canada ...