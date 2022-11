Assedio animale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Esiste un luogo segreto, forse immaginato, che si chiama Hukuméji, e sorge nel punto in cui il fiume Don Diego si prepara a sfociare nel Mar dei Caraibi. Piove continuamente, a Hukuméji: è con la pioggia che la sua gente ricorda. La memoria striscia attraverso i corpi, facendo riaffiorare il desiderio e l’orrore. C’è Fernanda, l’india a cui hanno tagliato le gambe con una motosega perché ha osato calzare un paio di stivali. Lásides, il padrone che al compimento dei quindici anni d’età delle ragazze della zona se le fa portare per deflorarle. C’è la donna a cui hanno mozzato la lingua perché si è innamorata, e quella che ha perso le mani e adesso le sente comunque, vive come presenze, nei suoi moncherini. Siamo nella geografia interiore di , il primo romanzo della scrittrice colombiana Vanessa Londoño, nata a Bogotá nel 1985. A portarlo in Italia è la casa editrice napoletana Polidoro ...

