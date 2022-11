Armi all’Ucraina | cosa sta cambiando da Draghi a Meloni secondo Camporini

Leggi su formiche

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Cheè successo sul tema della fornitura di materiale militare dall’Italia? Finora i dettagli di questa attività erano rimasti riservati. Tutti i decreti del governoapprovati dal Copasir erano “coperti”, mentre qualche giorno fa Repubblica ha potuto pubblicare, arma per arma, munizione per munizione, ogni componente inviata a sostegno della difesa di Kiev. Premesso che chi ha una notizia fa bene a pubblicarla,è cambiato con il nuovo governo? Vuol dire quall’aver fatto trapelare queste informazioni? Di sicuro ha permesso all’ambasciatore russo Razov di insinuare sulla presenza di militari italiani in Ucraina. C’è un cambio di strategia comunicativa a Palazzo Chigi? Ucraina e Chigiil Generale Vincenzo, già capo di ...