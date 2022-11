Amici 22 | durante la puntata Samuel Segreto confessa le sue fragilità

... un cambio di look per affrontare le proprie insicurezze Per l'esibizione del 30 ottobre ad, ... Manuel - Lo : Perciò,la puntata, non soltanto Mattia Zenzola ha rivelato di avere un ...Il concorso ha ripreso nuova vita ed è stato appena presentato anche in Canada,una ... "Mi trovavo in Florida con alcuni, tra cui Roberto Onofri e Orlandino Greco, e mi hanno convinto a ...Samuel Segreto ad Amici 22: un cambio di look per affrontare le proprie insicurezze ... Ognuno di noi si vede in un determinato modo." Perciò, durante la puntata, non soltanto Mattia Zenzola ha ...I familiari chiedono di indagare sulla corretta gestione sanitaria dell'emergenza che ha riguardato il loro congiunto ...