Vince McMahon avrebbe “rubato” lo Universal Championship da un’altra compagnia?

(Di martedì 1 novembre 2022) L’Undisputedè attualmente detenuto da Roman Reigns. È stato creato nel 2016 in seguito al Draft e successivamente unificato con il World Title a SummerSlam di quest’anno. All’epoca della creazione del titolo, l’allora General Manager Mick Foley dichiarò che loprendeva il nome dai fan devoti della, chiamati WWE Universe. L’ex commentatore in lingua spagnola della federazione Hugo Savinovich, ha ora qualcosa di diverso da dire su una faccenda. Quest’ultimo ritiene chesi sia ispirato apromotion di wrestling quando ha introdotto lo. In una recente intervista, ha dichiarato che il concetto è nato dalla World ...

The Shield Of Wrestling

Sempre sul tema cambiamento leadership, Shawn ha parlato delle differenze tra NXT 2.0, prodotto voluto dal vecchio regime, e la nuova iterazione del brand. "Quando abbiamo iniziato c'...Adesso cheè completamente ritirato dalle scene, Hunter ha deciso di riportarlo a bordo. Dopo il suo licenziamento Adam Scherr, questo il vero nome di Strowman, ha combattuto diversi ... Vince McMahon non voleva puntare su Rey Mysterio The Undertaker ha consumato il suo corpo per tre decenni a beneficio dei fan ed è diventato una leggenda vivente. La sua influenza nell'industria del pro wrestling è impareggiabile. Il Deadman è stato ...Nell'ultima puntata del suo podcast personale, il WWE Hall of Famer rivela il motivo per cui abbiamo visto ben poche mosse aeree nel corso della sua carriera ...