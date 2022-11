Tenere un cane in una casa piccola e sporca è reato La decisione che cambia tutto

(Di martedì 1 novembre 2022) Secondo i giudici della Suprema Corte per integrare ildi abbandono di animali non è necessario sbarazzarsi dei quattrozampe, basta anche tenerli in condizioni incompatibili con la loro natura

Il Fatto Quotidiano

Ma, nello specifico, chi dovràilGli esperti suggeriscono che la scelta di chi dei due esemplari della coppia debbail, viene valutata tenendo in considerazione i seguenti ...... però, camminano dei folli criminali che la Main Force Patrol si occupa dia bada. Il ... Il protagonista, inoltre, vaga per il deserto a bordo di una V8 Interceptor e in compagnia di une di ... Non le fanno tenere il cane sul sedile dell’aereo, passeggera dà in escandescenze: lancia una… Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza in cui si è occupata della vicenda di sette cani, di cui alcuni cuccioli (razze Husky e Samoiedo), tenuti in una casa di soli 40 metri quadrati, senza lu ...Una sentenza della Cassazione sancisce che non serve fisicamente sbarazzarsi di un animale perché si configuri il reato ...