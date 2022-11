Serie A 2022 2023 | giudice sportivo | un turno a Milinkovic-Savic | Juric squalifica e multa

(Di martedì 1 novembre 2022) Sono stati resi noti i provvedimenti delGerardo Mastrandrea in seguito alla dodicesima giornata di. Spicca ildi stop a Sergej, che salterà così il derby di Roma per un’ammonizione molto contestata (era già diffidato), così come per Ceccherini, Hien, Linetty e Verre. Undi stop agli espulsi Laurentié, Dawidowicz e Nikolaou. Espulso per un(condi 5.000 euro) il tecnico del Torino Ivan. Inoltre, sono state comminate ammende ai club Lecce (8.000 euro), Torino (5.000 euro), Roma e Lecce (3.000 euro a testa). SportFace.

Carlo Moretti, nel corso della riunione dell'1 novembre, ha assunto le decisioni qui di ... Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. Attiva ...... della moda, dei social e della televisione che si sono sbizzarriti in unadi costumi spesso ... Eccola in versione Halloweencome una strega sensuale. Per lei un make - up speciale di cui ha ...Domenica 30 ottobre il CheTariffa.it Leopardi Future Lab ha trovato la prima importante vittoria stagionale sul campo di Franzin Val Noce. Inizio equilibrato, con le difese che prevalgono sugli attacc ...TORINO - Non c'è pace per Allegri. Quella squadra che aveva pensato in estate non l'ha mai vista. Zero minuti per Pogba, zero minuti per Chiesa, appena 333 per Di Maria. E poi ancora una serie di info ...