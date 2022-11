Roma | visite speciali al cimitero del Verano | orari e programma per il 2 novembre

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 novembre 2022). Ha preso il via il piano di accoglienza, con servizi rafforzati, in tutti i cimiteri della Capitale volto ad assicurare assistenza ai cittadini che si recheranno alper far visita ai propri cari. Ildelle iniziative è stato predisposto da Ama conCapitale, Assessorato all’Agricoltura Ambiente e ciclo rifiuti. Leggi anche: Anniversario Marcia su: nienteai morti al, chiuso ilGli appuntamenti alIlprevede un ampio calendario di appuntamenti alcon tanto di percorsi guidati sul tema dell’arte, della storia, del cinema, della letteratura, nonché eventi ...