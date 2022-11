Poste Pay | clienti al settimo cielo | il servizio che farà contenti tutti

(Di martedì 1 novembre 2022) Una bellissima novità per idiPay, o coloro che utilizzano anche sporadicamente ildi banking delleSono moltissimi gli italiani che usufruiscono in questo periodo storico dellaPay. Vale a dire la nota carta prepagata, legata aldi banking erogato daitaliane. Una scelta comoda e spesso L'articolo proviene da Inews24.it.

Chi volesse contribuire può utilizzare le seguenti coordinate: ricarica5333 1710 6571 6892, codice fiscale BRTBBR82A44B157D; bonifico bancario all'Iban: IT55W3608105138285244785257, ......200 SMS 10 GB di traffico dati per navigare in Internet " Attiva WindTre Silver60 EasyDi più ... " Attiva Kena 7,99 (Per Clienti Iliad, Ho,Mobile e altri MVNO ) 150 GIGA 150 GB in rete 4G ...Avere una Postepay è ancora una volta sinonimo di vantaggio per milioni di italiani. Anche in questi giorni di autunno, la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane si conferma uno strumento ...Poste Italiane continua ad essere protagonista nel percorso di conversione delle card fisiche. Conosciamo meglio la carta prepagata. PostePay Standard è una carta prepagata ricaricabile che consente d ...