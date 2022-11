Mondiale per Club | Vidal | “Madrid | ti romperemo il c***”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 1 novembre 2022) Arturo, come sempre, non lascia troppo spazio ad interpretazioni. L’ex centrocampista di Inter e Juventus, attualmente in forza al Flamengo, ha infatti lanciato, direttamente dalla festa delbrasiliano per la conquista della Copa Libertadores, la sfida al Realcampione d’Europa: “caro– ha detto– tiil”. Il video è immediatamente diventato virale sui social.falando que vai arrombar o cu do RealHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA QUE É ISSO pic.twitter.com/MGY7XqMHYe — CENTRAL DA NAÇÃO ?? TRI DA LIBERTADORES (@centraldanacao) October 31, 2022 Ilpersi giocherà dal 3 al 13 febbraio 2023 negli Emirati Arabi Uniti. Così come i campionati, ...