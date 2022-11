Meloni pronta a farlo | il retroscena | un autentico terremoto in Parlamento

(Di martedì 1 novembre 2022) "Non ho mai temuto davvero di non riuscire a fare un governo". Però Giorgiaha "preso in considerazione l'ipotesi di presentarmi insenza un accordo preventivo con tutti gli alleati, quando alcune proposte mi sono sembrate irricevibili". Così il premier nonché leader di Fratelli d'Italia ha piegato a Bruno Vespa cos'è successo veramente nei giorni antecedenti alle consultazioni al Quirinale e al mandato ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il conduttore di Porta a porta l'ha intervistata nel suo nuovo libro La grande tempesta. Mussolini, la guerra civile. Putin, il ricatto nucleare. La Nazione di Giorgia, quasi un "instant book" sulla scalata politica della fondatrice di FdI. "Io ero andata incontro a tutti senza sfogliare il manuale Cencelli, perché i numeri avrebbero detto altro. Ma a ...

