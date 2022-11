Meloni | Fiera di partire con misure antimafia e il carcere ostativo   

Leggi su agi

(Di martedì 1 novembre 2022) AGI - "È una corsa contro il tempo". Il presidente del Consiglioguarda al vero banco di prova, ovvero alla legge di bilancio. L'obiettivo è di intervenire sui primi provvedimenti sull'energia già al Consiglio di venerdì quando sul tavolo arriverà l'aggiornamento alla Nadef. Oggi il presidente del Consiglio ha visto il responsabile del Mef Giorgetti e ha avuto altre riunioni per preparare i prossimi provvedimenti. Si ragiona sulla possibilità di 'abbassare' il superbonus al 100%, puntando sulle villette e sulle prime case; si studia come rivedere il reddito di cittadinanza, rafforzando le politiche attive, si punta alla riforma del cuneo fiscale di due punti e ad estendere la flat tax da 65 mila a 85 mila. Ma il cantiere è ancora aperto. "Occorre fare il massimo per proteggere le economie di famiglie e imprese dalle emergenze", ha sostenuto oggi Giorgetti ...