L' Iran alza la testa contro il regime | che prova a difendersi con processi a tappeto

(Di martedì 1 novembre 2022) Il movimento di pro, che inchiede più libertà e la fine della Repubblica islamica, continua, nelle piazze e nelle università, nonostante l'intensificarsi della repressione e l'inizio deigli arrestati in quelle che ildefinisce «rivolte» fomentata dai «nemici» Israele e Stati Uniti. Le proteste - scatenate dall'uccisione in custodia della polizia per la morale della 22enne Mahsa Amini il 16 settembre - sono alla loro settima settimana consecutiva, nonostante il monito delle autorità a non scendere in strada. Di recente, i funerali delle vittime della repressione e le loro commemorazioni alla fine dei 40 giorni di lutto, sono diventate occasioni per raduni e manifestazioni anti-governative, mentre le università sono il nuovo epicentro della ...

Iran, si alza il livello di scontro nelle proteste "Oggi è la fine delle rivolte, non dovete scendere più in piazza", intima il generale Salami. Ma i manifestanti non ci pensano ...In Iran la rivolta popolare si estende e la repressione è sempre più violenta. Intanto rialza la testa anche l'Isis. Cosa rischia il regime degli ayatollah