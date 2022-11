La vittoria di Lula nel segno di una inversione di tendenza della sfiga?

Leggi su filodirettomonreale

(Di martedì 1 novembre 2022) La fine del mese di Ottobre ci ha portato non poche novità sul piano politico e diversi argomenti di discussione che via via mi permetterò di sottoporre a disamina, non rinnegando certo le mie convinzioni ma senza preconcetti condizionamenti, via via che il nuovo Governo di destra tradurrà in provvedimenti e proposte di legge gli annunci pre e post campagna elettorale. In attesa di tutto ciò, la mia attenzione è stata attratta dalle elezioni brasiliane che hanno visto l’ex sindacalista Luiz Inácioda Silva spuntarla su Bolsonaro nelle elezioni presidenziali e preciso fin d’ora, a scanso di equivoci, che le mie riflessioni non sono generate dall’insediamento del neo Presidente del Governo Italiano né a questa/o riferite. Attribuisco a quella vicenda elettorale sudamericana una tale importanza che, confesso, essendo andato a dormire quando ancora l’esito appariva ...