La via crucis della burocrazia e delle password

(Di martedì 1 novembre 2022) Io non so se siamo noi italiani incapaci di organizzare l’organizzazione, o se sono le incrostazioni borboniche a rendere la macchina burocratica così ostile al cittadino, fatto è che, come L'articolo proviene da il manifesto.

Jesuits Global

L’evento annuale ha richiamato cattolici da tutto il Paese. Oltre alla processione si sono tenute messe, adorazioni eucaristiche e una via crucis. In conclusione una messa solenne celebrata dal ...Ascolta il podcast del Fatto di domani VICEMINISTRI E SOTTOSEGRETARI: GUERRA DELLE NOMINE, LA VIA CRUCIS DI MELONI. Dopo l’estenuante trattativa per la spartizione dei ministeri, la via crucis di Gior ...