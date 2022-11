Infortunio Quagliarella | le condizioni dell’attaccante della Sampdoria

(Di martedì 1 novembre 2022): novità sulledopo l’allenamento odierno Arrivano buone notizie dall’infermeria blucerchiata. Fabiooggi non si è allenato con la squadra, ma tornerà in gruppo a partire dalla giornata di domani. L’attaccante e capitano, smaltito completamente il fastidio muscolare accusato prima di sabato scorso, sarà infatti regolarmente a disposizione per la prossima sfida alla Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

: novità sulle condizioni dell'attaccante della Sampdoria dopo l'allenamento odierno Arrivano buone notizie dall'infermeria blucerchiata. Fabiooggi non si è ...verrà fatta una risonanza per capire l'entità del problema, che pare essere all'adduttore . Si tratta di un vecchioper l'attaccante stabiese, come confermato post gara ...A Quagliarella verrà fatta una risonanza per capire l'entità del problema, che pare essere all'adduttore. Si tratta di un vecchio infortunio per l'attaccante stabiese, come confermato post gara dallo ...Stankovic ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Quagliarella: le dichiarazioni dell’allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Fabio Quagliarell ...