I medici no vax tornano in corsia e scoppia la polemica

Stretta sui rave, inotornano in corsia (con le mascherine) Tra i banchi dell'opposizione possono ritenersi soddisfatti Matteo Renzi e Carlo Calenda , che il sondaggio attesta all'8,6% e ...... quindi via libera aino -che possono tornare in corsia. Però al tempo stesso proroga dell'obbligo a tenere la mascherina negli ospedali e nelle Rsa. Per fortuna, bisognerà pure tenere ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...